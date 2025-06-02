Белый дом: Трамп открыт к переговорам с лидерами России и Украины

ВАШИНГТОН, 2 июня, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает возможности проведения встречи с российским главой Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским, однако приоритетным для него является проведение двусторонних переговоров между Москвой и Киевом, направленных на достижение мира.
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