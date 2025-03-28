Наркоторговцы делают закладки прямо возле школы в Челябинске

Мама одного из учеников сняла, как мужчина увлечённо ищет "клад" у стен образовательного учреждения. Читательница Царьграда прислала в редакцию видеозапись, на которой неизвестный мужчина роет землю под деревом возле школы.
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