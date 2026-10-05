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Культуромания

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Московский театр песни «Яр» выступил на Фестивале культур мира в Ханое

Московский театр песни «Яр» выступил на Фестивале культур мира в Ханое

С 1 по 4 октября в Ханое на территории императорской цитадели Тханглонг прошел II Фестиваль культур мира.

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