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Обзор закона о цифровой валюте и цифровых правах

21 июля 2026 года Государственная Дума РФ рассмотрела в III чтении и приняла закон «О цифровой валюте и цифровых правах»[1], который формирует периметр государственного регулирования криптовалюты и цифровых прав в России.

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