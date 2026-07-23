Обзор закона о цифровой валюте и цифровых правах

21 июля 2026 года Государственная Дума РФ рассмотрела в III чтении и приняла закон «О цифровой валюте и цифровых правах»[1], который формирует периметр государственного регулирования криптовалюты и цифровых прав в России.
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