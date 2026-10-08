Crazy Rich Asians Series Ordered At HBO — Which Of The Movie's Original Cast Members Are Returning?

HBO is finally ready to cash in on Crazy Rich Asians, ordering the long-discussed TV series continuing Nick and Rachel's story.
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