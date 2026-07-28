Букмекеры изменили котировки на победителя Кубка Гагарина за месяц до старта регулярного сезона

Чуть больше месяца осталось до старта нового сезона КХЛ!Чуть больше месяца осталось до старта нового сезона КХЛ! Пятого сентября своим матчем регулярку откроют действующий чемпион «Локомотив» и челябинский «Трактор».
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