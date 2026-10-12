💡 14 октября в Красногвардейском районе частично отключат электричество Глава местной администрации Василий Грабован сообщил, что с 9:00 до 18:00 электроснабжение ограничат в связи с проведением плановых работ на сетях.
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