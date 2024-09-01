Бросила несовершеннолетних детей: Волкова отказалась от сыновей ради квартиры

Звезда сериала «Скорая помощь» не хочет жертвовать личной жизнью. Екатерина Волкова из личного архива Екатерины Волковой50-летняя актриса Екатерина Волкова призналась, что устала делить 4-комнатную квартиру со своими несовершеннолетними детьми, 17-летним Богданом и 16-летней Сашей.
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