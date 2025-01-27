Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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Разговор с котами

Разговор с котами

Хозяйка:- Кто в гостиной драл обои?Коты:- Это. Как там. Мы обои. Хозяйка:- Кто похитил пять котлет?Мартын:- Можно сбегать в туалет? Хозяйка:- Кто разбил большую вазу?Барсик (возмущённо):- Чуть чего, так Барсик сразу?! Хозяйка:- На двери - следы когтей!Мартын (решительно):- Это кто-то из гостей!Барсик (горячо):- Ну! Зовёт кого попало,А котам теперь попало! Хозяйка:- Кто забрался на карнизИ со шторой рухнул вниз?Кто почти разбил стекло?Коты (выпучив глаза):- К нам ворвался Доктор Зло!- Правда! Дьявольский злодей!Со щипцами для когтей!Барсик:- Он забрался на карнизИ сорвался, и повис.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Душевный получился разговор!!!
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10 час.
Элеонора Коган
А виноват-то во всём стрелочник, т.е. сама хозяйка.
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10 час.

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