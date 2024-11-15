Автопилот с искусственным интеллектом: система управления Merlin Pilot для заправщиков KC-135

Схема размещения приборов системы Merlin Pilot на заправщике KC-135ВВС США пока планируют сохранять имеющийся флот самолётов-заправщиков KC-135, но хотят улучшить его показатели и оптимизировать эксплуатацию.
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