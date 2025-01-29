Кто такой Лян Вэньфэн? Основатель DeepSeek пришел из сферы инвестиций в ИИ

DeepSeek, китайская лаборатория искусственного интеллекта, заставила Силиконовую долину вздрогнуть благодаря своей модели рассуждений R1, которая, как она утверждает, использует гораздо меньше вычислительных мощностей, чем американские лидеры в области ИИ, и при этом имеет открытый исходный код.
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