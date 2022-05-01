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Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Первомай объединяет нас вокруг идеалов созидания. Работаем, братья и сёстры!»

Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Первомай объединяет нас вокруг идеалов созидания. Работаем, братья и сёстры!»

Дорогие крымчане! Друзья! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Первомай объединяет нас вокруг высоких идеалов созидания, труда на благо Отечества и социальной справедливости, которые близки и понятны людям всех возрастов и национальностей.

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