Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Первомай объединяет нас вокруг идеалов созидания. Работаем, братья и сёстры!»

Дорогие крымчане! Друзья! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Первомай объединяет нас вокруг высоких идеалов созидания, труда на благо Отечества и социальной справедливости, которые близки и понятны людям всех возрастов и национальностей.