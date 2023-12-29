Женщина внезапно начала зевать 100 раз в день и узнала о неизлечимом заболевании

Жительница Великобритании пожаловалась на частое зевание и узнала о редком заболевании. 47-летняя Ники Дэвис рассказала, что заметила появление странных симптомов после того, как переболела COVID-19 в январе 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии