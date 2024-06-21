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Эстония приостановила работу КПП на границе с Россией на выезд

Эстония приостановила работу КПП на границе с Россией на выезд

Поскольку на выходных будет закрыт самый востребованный в республике КПП «Нарва», эстонские власти рекомендуют людям пересекать границу в направлении России через КПП в Койдула и Лахамаа на юго-востоке страныДепартамент полиции и погранохраны Эстонии прекращает работу КПП «Нарва-1» на выезд до 24 июня из-за очереди.

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