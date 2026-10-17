Йемен: Управление по вопросам осады в Таизе сообщило, что трое мирных жителей были убиты и еще пятеро получили ранения в результате обстрела хуситами районов Сабир аль-Мавадим, Аль-Шакаб и Акака в провинции Таиз поздно вечером 16 октября.