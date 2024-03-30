Правительство РФ упростило процедуру получения статуса ветерана боевых действий, — эксперт Алиса БронскаяПорядок получения статуса ветерана боевых действий и выдачи соответствующих удостоверений в России был упрощен правительством.
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