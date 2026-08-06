В России создана Украинская добровольческая бригада специального назначения

В соответствии с решением Командования Добровольческого корпуса Министерства обороны Российской Федерации подразделения украинских добровольцев:▪️ «Отдельный батальон имени Максима Кривоноса»,▪️ «Украинский добровольческий батальон имени Алексея Береста»,▪️ «Отряд имени Героя Советского Союза Александра Матросова»,▪️ «Отдельный отряд имени Мартына Пушкаря»,▪️ «Специальный Слободской отряд имени Воина Селифонтова»объединены в Украинскую Добровольческую бригаду специального назначения.
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