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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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В России создана Украинская добровольческая бригада специального назначения

В России создана Украинская добровольческая бригада специального назначения

В соответствии с решением Командования Добровольческого корпуса Министерства обороны Российской Федерации подразделения украинских добровольцев:▪️ «Отдельный батальон имени Максима Кривоноса»,▪️ «Украинский добровольческий батальон имени Алексея Береста»,▪️ «Отряд имени Героя Советского Союза Александра Матросова»,▪️ «Отдельный отряд имени Мартына Пушкаря»,▪️ «Специальный Слободской отряд имени Воина Селифонтова»объединены в Украинскую Добровольческую бригаду специального назначения.

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Комментарии
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t
tolip
Очень даже правильно
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1 м.
Betahon
Явление несомненно ожидаемое еще со времен подразделения киевских полицейских, перешедших на сторону России...Но Украина в лихие годы всегда отличалась мощным подпольем и партизанами...Где ж они?!...Где рельсовая война?! Где ликвидации гауляйтеров?!
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1 м.