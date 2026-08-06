В России создана Украинская добровольческая бригада специального назначения

Betahon

Явление несомненно ожидаемое еще со времен подразделения киевских полицейских, перешедших на сторону России...Но Украина в лихие годы всегда отличалась мощным подпольем и партизанами...Где ж они?!...Где рельсовая война?! Где ликвидации гауляйтеров?!