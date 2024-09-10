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Гражданочка

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  • Алексей Камышов
    Какие же вы, бабы, лицемерные. Причём, поголовно.Родная дочь рожал...
  • Алиса Таран
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    Ага, всё возможно, тем более, что тётушка не замужем...«Ты ненормальная,...

Родная дочь рожала по контракту – мать ворчала: «Зачем это надо, рожай бесплатно!». А для дочери своей подруги узнает информацию про платные роды: «Это другое!»

Родная дочь рожала по контракту – мать ворчала: «Зачем это надо, рожай бесплатно!». А для дочери своей подруги узнает информацию про платные роды: «Это другое!»

Родная дочь рожала по контракту – мать ворчала: «Зачем это надо, рожай бесплатно!». А для дочери своей подруги узнает информацию про платные роды: «Это другое!»— Мама позвонила, как бы невзначай, типа просто пообщаться, – усмехается тридцатичетырехлетняя Ксения.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Какие же вы, бабы, лицемерные. Причём, поголовно.
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17 час.

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