Родная дочь рожала по контракту – мать ворчала: «Зачем это надо, рожай бесплатно!». А для дочери своей подруги узнает информацию про платные роды: «Это другое!»— Мама позвонила, как бы невзначай, типа просто пообщаться, – усмехается тридцатичетырехлетняя Ксения.