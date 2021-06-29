Байден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно"

США - нашими глазамиПолитикаБайден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно" © Doug Mills/Keystone Press Agency/Globallookpress Президент США Джо Байден выдвинул России дерзкий ультиматум.Вернуться к статье133НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVORON VoronSТам где интересно Вам, совершенно не интересно нам! А потому, Иди НА... Омерига!Светлана ПетроваНашли дойную коровуГарий ЩербаПусть ВАЛЯТ ЛЕСОМ со своими ха ха ха ,,УЛЬТИМАТУМАМИ,, , причем ТЕМНЫМ и ДАЛЕКО ..!!!Астон Мартинбайден то выдвинул , а наш то где ответ ???Алекс Ма Лавров задвинет.Астон Мартинбез сомнения , хотелось бы фактаАлекс МРусский мужик долго запрягает, но быстро ездит.Астон Мартинзнаю , кода ездить начнем ?Алекс МТоварищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья....Астон Мартинне , извините , вера только фактамАлекс МНу, так и вера умирает последней! Может пальчиком погрозят...Астон Мартинвера давно ушла вместе с приватизацией чубайса и егора гайдара и навязыванием прозападных антинародных реформ , была вера в правоту и справедливость , в силу нашего коллективного духа советских граждан , а силу потребителей , сколько бы их не было - веры никакой нет...Алекс МСочувствую, к сожалению ты не одинок в своем мнении.Комментировать
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