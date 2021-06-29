США - нашими глазами

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Байден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно"

Байден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно"

© Doug Mills/Keystone Press Agency/Globallookpress Президент США Джо Байден выдвинул России дерзкий ультиматум.

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VORON VoronS
Там где интересно Вам, совершенно не интересно нам! А потому, Иди НА... Омерига!
Светлана Петрова
Нашли дойную корову
Гарий Щерба
Пусть ВАЛЯТ ЛЕСОМ со своими ха ха ха ,,УЛЬТИМАТУМАМИ,, , причем ТЕМНЫМ и ДАЛЕКО ..!!!
Астон Мартин
байден то выдвинул , а наш то где ответ ???
Алекс М
а Лавров задвинет.
Астон Мартин
без сомнения , хотелось бы факта
Алекс М
Русский мужик долго запрягает, но быстро ездит.
Астон Мартин
знаю , кода ездить начнем ?
Алекс М
Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья....
Астон Мартин
не , извините , вера только фактам
Алекс М
Ну, так и вера умирает последней! Может пальчиком погрозят...
Астон Мартин
вера давно ушла вместе с приватизацией чубайса и егора гайдара и навязыванием прозападных антинародных реформ , была вера в правоту и справедливость , в силу нашего коллективного духа советских граждан , а силу потребителей , сколько бы их не было - веры никакой нет...
Алекс М
Сочувствую, к сожалению ты не одинок в своем мнении.

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