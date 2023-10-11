Ведущая «Дома-2» пожаловалась на неприятное последствие отдыха в Таиланде

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина рассказала, что на отдыхе в Таиланде ее покусали песчаные мухи. «Меня эти мошки искусали всю, на теле живого места нет», — пожаловалась она и поделилась фотографией ноги, покрытой крупными красными следами от укусов.
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