Ведущая «Дома-2» пожаловалась на неприятное последствие отдыха в Таиланде

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина рассказала, что на отдыхе в Таиланде ее покусали песчаные мухи. «Меня эти мошки искусали всю, на теле живого места нет», — пожаловалась она и поделилась фотографией ноги, покрытой крупными красными следами от укусов.