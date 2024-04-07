Леонтий Букштейн

Читайте биографию этой вертлявой деревенской плоскодонки, воспитанницы школы госуправления Гарвардского университета, а затем в течение двух лет советницы одного из директоров Всемирного банка на территории США. Ну? Догадайтесь с трех раз, какую линию она поведет, вскарабкавшись на президентское кресло в Молдове? ПРавильно: против России и за "Эуропэйський курс" небогатой страны. Вот так надо захватывать страны без пушек и ракет: надо просто взгромоздить деревенскую девушку на высокий пост. Первое и главное условие: преданность интересам США. Ну, а интересы Молдовы... Что ж Молдова, ее скоро поглотит также небогатая Румуния, гражданкой которой и является именно эта "президентша". Жаль бедняков.