Справедливороссы представили команду на предстоящие выборы

Партия рассчитывает, что ее представителей поддержат не менее 10 % избирателей. Региональное отделение партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (РО СРЗП) определилось с основным составом команды, которая будет участвовать в предстоящей избирательной кампании.