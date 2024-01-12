Детей и взрослых приглашают в музыкальное путешествие в Новый год

В концертном зале «Шалкыма» 14 января в 12:00 состоится концерт камерного состава Карагандинского академического симфонического оркестра имени Еркегали Рахмадиева, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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