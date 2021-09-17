Президент Федерации мигрантов предложил молчать о преступлениях "гостей" в России, как во времена СССР

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПрезидент Федерации мигрантов предложил молчать о преступлениях "гостей" в России, как во времена СССР© PRAVDA После громкого убийства пенсионерки в Бужаниново президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов предложил .Вернуться к статье4818НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ИгрушкинИ этот человек стоит во главе организации? Если про проблему не решать, то сама она не решится. Это же как болезнь - если не лечить, то будет только хуже. А вот если иммунитет (то есть сами граждане) начнёт сам с проблемой бороться, то пострадать могут все. И хорошие, и плохие...Дмитрий Соловьевэтот человек открытый экстремист и русофоб, предлагает разрешить приезжим терроризировать население России, при этом население должно молчать и не возражать..РадийВ СССР были трудовые мигранты из других стран, и они совершали преступления которые замалчивались? Что за бред.Татьяна БушмелеваЛиберасты из любого сегодняшнего события пытаются сделать "позор СССРу" Либерасты однозначно "люди с особенностями развития" (недоразвитые злобные позорища)Александр АлександровЗавозить только кастрированных!Ggeo1804......... по самые ушиИрина52И безруких, чтобы ножами не баловались? Тогда зачем они нужны?олег ОнищенкоБудут приезжать каннибалы, это не метод. У нас что безработица побеждена на корню? Разрешать въезд только специалистам и контролировать, чтобы они работали именно там, куда их пригласилиДмитрий Соловьев1) ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ КАСАТЬСЯ ВСЕХ... это априори. остальное примерно так - тебе нужны рабочие, ты их завез ?? ВОТ И ОТВЕЧАЙ ЗА НИХ, не ответил - возмещаешь ущерб.Юрий НиколаевЭтого "президента мигрантов" нужно ВЫШВЫРНУТЬ из страны в след за этими чурбанами!!!Валерий АлексеевА что это за должность такая? За одно её существование надо из России вышвыривать.олег ОнищенкоПри Советском Союзе был пролетарский интернационализм, а ещё была расстрельная статья за убийство, тем более в извращенной форме, группой лиц! Одни отягчающие обстоятельства! Если бы такое случилось, не дай Бог, с кем то из моих близких, я не сход бы собирал, а заблокировал дверь общежития часиков в 4 ночи и пустил бы им красного петуха, как всегда крестьяне с злобными соседями и помещиками поступали! А тех, кто выскакивал бы из огня на вилы...ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВЭто должны решить местные и люди и власти . А вообще гоните , лучше оружием , поскольку это начало подрывных организаций . Вот потому ,что не буду голосовать ни за ВВП ни за ЕР , это итоги их бездействия и отношения к народу . Плевать они хотели на него и его существования , а уж к детям тем более .Sergiy CheАга голосуй за либерасню - при которых эти мигранты и попёрли в Россию после развала СССР!! При Совке лапшу на уши вешали про "интернациональну вздрюжьбу" пацаны только попав в армию на своей шкуре от призванных с аулов чурок узнавали какая там "вздрюжьба" охрипенная....ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВСлушай , Я тебе уже как-то раз советовал снять мундир и не позорить комендантский взвод . Научись выражать свои мысли . Я не причастен к либералам никак , но вот за СССР я двумя руками , хотя сейчас категорически против того , чтобы они работали у нас в стране . Об их трудоустройстве должно беспокоится их же правительство , а поскольку там верха объединились кланами и развито кумовство , то они беспокоятся только о себе и плевать им на тех кто ещё пока народом называется , а им что делать ? вот они ведомые американцами , за маленькую мзду и поддержку в организации ( думаешь откуда у них появился ПРЕЗИДЕНТ ) рванули к нам и чинят беспредел и беспорядки наподобие наших футбольных фанатов (это никому не нужные , но организованные банды , что у нас , что на украине , да и в любых республиках ). БильдымSergiy CheСлушай, тебе ещё тогда сказали куда тебе срочно нужно идти с твоими советами дегенерата (который в возрасте дедульки, как детсадовец пытается чипляться к картиночкам с аватарок оппонентов, каждый раз как оппонент ему по тупому рылу неудобными фактами настучит)) - повторяться не буду)). Если тебе сложно понять чужие мысли, изложенные отлично от твоего любимого стиля: "воляпюк демагога" то нех лезть общаться в соцсети - создай клуб для своих с низким IQ и сложностями понимания русского языка и там общайтесь, а тут нечего всем навязывать свои правила для тормозов)). Если против работы мигрантов в РФ иди занимай их непрестижные и не шибко оплачиваемые рабочие места или детей туда своих направляй - потому что отечественные нытики будут годами ныть в интернете как им в родном Мухозадрищенске не в кайф, но поехать на заработки в крупные центры на место мигрантов эт они х...й! Потому работодатели и дальше будут привлекать мигрантов ибо им нужна рабсила и по конкурентной цене...)))ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВБаран СНИМИ мундир не позорь армию . Ты и на аватарке его не достоин . Губки не раздувай . А тормоз это конечно ты , судя по тому как ты пишешь . А в армии не служил , детей нет ? IQ не блещет-уровень ЦПШ , только ни одной молитвы не знаешь , не женат , насчёт мигрантов ты конечно в сердцах ничего не знаешь , поскольку с ними не общался в жизни . Ты по-русски научись сначала писать , потом по-тихоньку на аватарки свои переходи и не делай ошибок , как ты уже и в ней ошибку умудрился сделать . СНИМИ мундир , пока с тебя его не снялиолег ОнищенкоЗамалчивание приведет именно к такому решению: люди будут судить не тех кто виноват, а всех их соплеменников, кто под руку попадется. А может ТАК и надо делать, раз ПОЛИЦЕЙСКАЯ власть мер не принимает? Может все-таки надо объяснить, кто в доме хозяин?VBvladimir bedarevВ СССР была реальная власть, которая знала как действовать.ННаталияВ СССР не было завозимых из-за рубежа мигрантов. Были строгие лимиты на иногородних рабочих, были строжайшая паспортная система и контроль за ее исполнением. Были суровые законы. Не было никаких национальных диаспор. И поэтому было в разы меньше подобных тяжких преступлений.Sergiy CheУгу и цензура которая то что не выгодно успешно замалчивала...))Sergiy CheВ Совке все эти таджики-узбеки не были "зарубежными мигрантами" - были гражданами СССР, а из-за рубежа Совок ввозил трудовых мигрантов из Вьетнама и сев. Кореи и никто не смел на это вякать...)))LLehanaizheА медаль им всем не дать?Ирина52Во времена СССР таких преступлений НЕ БЫЛО. Так как все были из одной страны и получали одинаковое воспитание, владели русским языком. И НИКАКИХ ДИАСПОР! Так что не надо врать,господа, свои подвиги сваливая на СССР.олег ОнищенкоКоллеги! Предлагаю провести мониторинг преступлений, совершенных мигрантами, тех регионах, где вы проживаете, и учинить коллективный иск к Федерации мигрантов, пусть ответят за деятельность их "подопечных".ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВОтослать нашим и их властям и предупредить , что будут проводиться ответные меры . Увидел ноусероса -уничтожьИрина МатвееваА я предлагаю, просто ОТМЕНИТЬ МАРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ, ДЛЯ МИГРАНТОВ. Сразу притихнут.Сергей КожемякоТак Бужанинов кормится от мигрантов... Ему чем больше будет "гостей" тем лучше...Тамара ФроловаПросто надо заставить соьлюдать закон. А так то убийц много среди и россиян.Евгений ГайдамакинЭтим бородатым надо периодически напоминать, что они у нас ГОСТИ, а не хозяева!!! Только так, СИЛОЙ, и не как иначе!!!ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВБесполезно , они работают , а не делают , и за деньги . Убеждения не дойдут до них . Только физически действовать . Так они сами попросили . И через Думу и правительство достучаться до их властей -пусть создают на местах у себя им работу .SamariumПусть этот коженов уматывается сам вместе со своими кормильцами-мигрантами....Приехали, устанавливают у нас в стране свои порядки, совершают преступления по отношению к российским гражданам, а этот типчик призывает их всех прикрывать и молчать о их преступлениях...Да этот каженов ведь настоящий экстремист и требуется воздействие властей по отношению к нему....Дмитрий Соловьевпри СССР НЕ умалчивали, при СССР такой хрени, как оборзение приезжего чурбанья НЕ БЫЛО ВООБЩЕ, а кто борзел - тех быстро успокаивала МИЛИЦИЯ, которая работала. как положено , а именно - пресекала ВСЕ преступления.Дмитрий Соловьева защитник прав мигрантов - 100пудовый экстремист, открытый и явный РУСОФОБ, охренел вообще ТВАРЬ, вот кого надо пинком под ж..чтоб до киргизии долетел без пересадок. БЛеать додумался, чтобы приезжих законы не касались, и чтобы им почти разрешить охреневать и творить что захотят. ау, защитник, давай на тебе проверим твою толерантность ??? например тебя будут пи..здить, грабить, твою семью насиловать, а ты ТЕРПИ.Анатолий ВитушкинУ нас много чиновников с одной извилиной: разрешают создавать обособленные поселения мигрантов, что естественно приведет к созданию анклавов. Что из этого получит страна- смотри во Франции.Сергей ЛобченкоУ нас до хрена мигрантов во власти. До хрена своих продажных в коридорах власти.Юрий ГавриловВообще то на лицо крайне негативная тенденция. Власти в лице в частности премьера Мишустина и мэра Москвы Собянина кричат на всех углах что ,не хватает рабочих мест и нужны ещё мильёны трудовых мигрантов.И что им нужно создать все условия для работы и проживания.Странно всё это. Ввозятся всё новые мигранты ,в основном со Средней Азии и на этом фоне резко сокращается численность коренных народов России и прежде всего русского ,примерно на население одного среднего губернского центра в год. Волей -не волей приходишь к мысли ,что происходит замена населения России на басмачей, и прямо на наших глазах. вопрос : для чего. Нельзя забывать ,что в 90 ых годах в среднеазиатских республиках(и не только там) русские оказавшиеся там волею судьбы вырезались в массовом количестве,подвергались мучениям и изнасилованиям ,в том числе и дети.По причине ,якобы того,что были виноваты во всех бедах тамошнего населения. Теперь там русских практически нет,никто им не мешает строить рай ,но ,вот ,не смогли и прутся в ту же Россию ,к тем же русским.Кто даст гарантию ,что в один ,не очень прекрасный момент ,они сочтут русских вновь виноватыми в своих бедах и не начнут уже в России вырезать остатки русских?Сергей ЛобченкоПора прекращать строить в резиновой москве, они там совсем зажрались... Не хватает рабочих? Значит строить нужно тех городах где нет работы, а рабочие есть.Евгений ЕвстифеевПри СССР все нации до горбача были дружны ,такого вообще не было,как сегодня .Была свобода во всем ,особенно в трудоустройстве с предоставлением жильяНаталья Ефимова (Вишнёва)В чём вопрос?!!! Уничтожаем все диаспоры, для всех вопросов есть МИД, и отправляем всех по своим республикам и пусть они там молчат сколько хотят, дома это их права, а тут они в гостях и вести себя обязаны тихо!!!Андрей ПавловОхренел в пень! Да, а что это за "федерация мигрантов"? "ФЕДЕРА́ЦИЯ (лат. federatio, букв. – объединение, союз), государство, составными частями которого являются относительно самостоятельные гос. образования." (из энциклопедии). То есть эта хрень, федерация мигрантов, уже государство в государстве? Наверху чем думают, интересно? Примеры Франции с Германией не вдохновляют? Да разогнать ее к едрене матери! Есть работодатель, он набрал мигрантов на работу, отработали - отправил назад. Все. Какое, к лешему, объединение мигрантов, какая, на ..., федерация? Кстати, а федерации русских у нас нет? Пора организовать.Юра ТерскихНатворил бед в России к стенке и лоб зеленкойАЕАлександр ЕньшинПрезидент ,по сути, враждебного России объединения! требует молчать!!! Выслать его нахрен, или повесить!Владимир ПетровНужна свободная продажа оружия. Гости были бы скромнее перед лицом отцов и мужей. А вообще мигранты – главный ресурс коррупции: работают за полцены, бабло – коррупционерам.Юрий БакулинЗначит нужно их "учить" молча, пока сами не завоют вместе с президентом Федерации мигрантов. Спокойные мигранты живут как люди, не жалуются, а буйных надо успокаивать - все логично.Наталья ПетрунинаА не депортировать ли самого президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова . Нашелся неприкасаемый. есть еще вариант геттоАлексей СмирновА с чего взял автор, что в СССР правоохранительным органам было какое то дело до нацменов? Их сажали пачками за любые преступления. Бред какой то.Санек Совков СовковНАКОЛ ЭТОГО ПЕДЕРАСТА ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ !! И ХАЙ СССУКА МОЛЧИТ НА КОЛУ !! МРАЗЬ !!!Комментировать
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