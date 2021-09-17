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Президент Федерации мигрантов предложил молчать о преступлениях "гостей" в России, как во времена СССР

Президент Федерации мигрантов предложил молчать о преступлениях "гостей" в России, как во времена СССР

© PRAVDA После громкого убийства пенсионерки в Бужаниново президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов предложил .

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Игорь Игрушкин
И этот человек стоит во главе организации? Если про проблему не решать, то сама она не решится. Это же как болезнь - если не лечить, то будет только хуже. А вот если иммунитет (то есть сами граждане) начнёт сам с проблемой бороться, то пострадать могут все. И хорошие, и плохие...
Дмитрий Соловьев
этот человек открытый экстремист и русофоб, предлагает разрешить приезжим терроризировать население России, при этом население должно молчать и не возражать..
Радий
В СССР были трудовые мигранты из других стран, и они совершали преступления которые замалчивались? Что за бред.
Татьяна Бушмелева
Либерасты из любого сегодняшнего события пытаются сделать "позор СССРу" Либерасты однозначно "люди с особенностями развития" (недоразвитые злобные позорища)
Александр Александров
Завозить только кастрированных!
geo1804
......... по самые уши
Ирина52
И безруких, чтобы ножами не баловались? Тогда зачем они нужны?
олег Онищенко
Будут приезжать каннибалы, это не метод. У нас что безработица побеждена на корню? Разрешать въезд только специалистам и контролировать, чтобы они работали именно там, куда их пригласили
Дмитрий Соловьев
1) ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ КАСАТЬСЯ ВСЕХ... это априори. остальное примерно так - тебе нужны рабочие, ты их завез ?? ВОТ И ОТВЕЧАЙ ЗА НИХ, не ответил - возмещаешь ущерб.
Юрий Николаев
Этого "президента мигрантов" нужно ВЫШВЫРНУТЬ из страны в след за этими чурбанами!!!
Валерий Алексеев
А что это за должность такая? За одно её существование надо из России вышвыривать.
олег Онищенко
При Советском Союзе был пролетарский интернационализм, а ещё была расстрельная статья за убийство, тем более в извращенной форме, группой лиц! Одни отягчающие обстоятельства! Если бы такое случилось, не дай Бог, с кем то из моих близких, я не сход бы собирал, а заблокировал дверь общежития часиков в 4 ночи и пустил бы им красного петуха, как всегда крестьяне с злобными соседями и помещиками поступали! А тех, кто выскакивал бы из огня на вилы...
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Это должны решить местные и люди и власти . А вообще гоните , лучше оружием , поскольку это начало подрывных организаций . Вот потому ,что не буду голосовать ни за ВВП ни за ЕР , это итоги их бездействия и отношения к народу . Плевать они хотели на него и его существования , а уж к детям тем более .
Sergiy Che
Ага голосуй за либерасню - при которых эти мигранты и попёрли в Россию после развала СССР!! При Совке лапшу на уши вешали про "интернациональну вздрюжьбу" пацаны только попав в армию на своей шкуре от призванных с аулов чурок узнавали какая там "вздрюжьба" охрипенная....
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Слушай , Я тебе уже как-то раз советовал снять мундир и не позорить комендантский взвод . Научись выражать свои мысли . Я не причастен к либералам никак , но вот за СССР я двумя руками , хотя сейчас категорически против того , чтобы они работали у нас в стране . Об их трудоустройстве должно беспокоится их же правительство , а поскольку там верха объединились кланами и развито кумовство , то они беспокоятся только о себе и плевать им на тех кто ещё пока народом называется , а им что делать ? вот они ведомые американцами , за маленькую мзду и поддержку в организации ( думаешь откуда у них появился ПРЕЗИДЕНТ ) рванули к нам и чинят беспредел и беспорядки наподобие наших футбольных фанатов (это никому не нужные , но организованные банды , что у нас , что на украине , да и в любых республиках ). Бильдым
Sergiy Che
Слушай, тебе ещё тогда сказали куда тебе срочно нужно идти с твоими советами дегенерата (который в возрасте дедульки, как детсадовец пытается чипляться к картиночкам с аватарок оппонентов, каждый раз как оппонент ему по тупому рылу неудобными фактами настучит)) - повторяться не буду)). Если тебе сложно понять чужие мысли, изложенные отлично от твоего любимого стиля: "воляпюк демагога" то нех лезть общаться в соцсети - создай клуб для своих с низким IQ и сложностями понимания русского языка и там общайтесь, а тут нечего всем навязывать свои правила для тормозов)). Если против работы мигрантов в РФ иди занимай их непрестижные и не шибко оплачиваемые рабочие места или детей туда своих направляй - потому что отечественные нытики будут годами ныть в интернете как им в родном Мухозадрищенске не в кайф, но поехать на заработки в крупные центры на место мигрантов эт они х...й! Потому работодатели и дальше будут привлекать мигрантов ибо им нужна рабсила и по конкурентной цене...)))
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Баран СНИМИ мундир не позорь армию . Ты и на аватарке его не достоин . Губки не раздувай . А тормоз это конечно ты , судя по тому как ты пишешь . А в армии не служил , детей нет ? IQ не блещет-уровень ЦПШ , только ни одной молитвы не знаешь , не женат , насчёт мигрантов ты конечно в сердцах ничего не знаешь , поскольку с ними не общался в жизни . Ты по-русски научись сначала писать , потом по-тихоньку на аватарки свои переходи и не делай ошибок , как ты уже и в ней ошибку умудрился сделать . СНИМИ мундир , пока с тебя его не сняли
олег Онищенко
Замалчивание приведет именно к такому решению: люди будут судить не тех кто виноват, а всех их соплеменников, кто под руку попадется. А может ТАК и надо делать, раз ПОЛИЦЕЙСКАЯ власть мер не принимает? Может все-таки надо объяснить, кто в доме хозяин?
vladimir bedarev
В СССР была реальная власть, которая знала как действовать.
Наталия
В СССР не было завозимых из-за рубежа мигрантов. Были строгие лимиты на иногородних рабочих, были строжайшая паспортная система и контроль за ее исполнением. Были суровые законы. Не было никаких национальных диаспор. И поэтому было в разы меньше подобных тяжких преступлений.
Sergiy Che
Угу и цензура которая то что не выгодно успешно замалчивала...))
Sergiy Che
В Совке все эти таджики-узбеки не были "зарубежными мигрантами" - были гражданами СССР, а из-за рубежа Совок ввозил трудовых мигрантов из Вьетнама и сев. Кореи и никто не смел на это вякать...)))
Lehanaizhe
А медаль им всем не дать?
Ирина52
Во времена СССР таких преступлений НЕ БЫЛО. Так как все были из одной страны и получали одинаковое воспитание, владели русским языком. И НИКАКИХ ДИАСПОР! Так что не надо врать,господа, свои подвиги сваливая на СССР.
олег Онищенко
Коллеги! Предлагаю провести мониторинг преступлений, совершенных мигрантами, тех регионах, где вы проживаете, и учинить коллективный иск к Федерации мигрантов, пусть ответят за деятельность их "подопечных".
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Отослать нашим и их властям и предупредить , что будут проводиться ответные меры . Увидел ноусероса -уничтожь
Ирина Матвеева
А я предлагаю, просто ОТМЕНИТЬ МАРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ, ДЛЯ МИГРАНТОВ. Сразу притихнут.
Сергей Кожемяко
Так Бужанинов кормится от мигрантов... Ему чем больше будет "гостей" тем лучше...
Тамара Фролова
Просто надо заставить соьлюдать закон. А так то убийц много среди и россиян.
Евгений Гайдамакин
Этим бородатым надо периодически напоминать, что они у нас ГОСТИ, а не хозяева!!! Только так, СИЛОЙ, и не как иначе!!!
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Бесполезно , они работают , а не делают , и за деньги . Убеждения не дойдут до них . Только физически действовать . Так они сами попросили . И через Думу и правительство достучаться до их властей -пусть создают на местах у себя им работу .
Samarium
Пусть этот коженов уматывается сам вместе со своими кормильцами-мигрантами....Приехали, устанавливают у нас в стране свои порядки, совершают преступления по отношению к российским гражданам, а этот типчик призывает их всех прикрывать и молчать о их преступлениях...Да этот каженов ведь настоящий экстремист и требуется воздействие властей по отношению к нему....
Дмитрий Соловьев
при СССР НЕ умалчивали, при СССР такой хрени, как оборзение приезжего чурбанья НЕ БЫЛО ВООБЩЕ, а кто борзел - тех быстро успокаивала МИЛИЦИЯ, которая работала. как положено , а именно - пресекала ВСЕ преступления.
Дмитрий Соловьев
а защитник прав мигрантов - 100пудовый экстремист, открытый и явный РУСОФОБ, охренел вообще ТВАРЬ, вот кого надо пинком под ж..чтоб до киргизии долетел без пересадок. БЛеать додумался, чтобы приезжих законы не касались, и чтобы им почти разрешить охреневать и творить что захотят. ау, защитник, давай на тебе проверим твою толерантность ??? например тебя будут пи..здить, грабить, твою семью насиловать, а ты ТЕРПИ.
Анатолий Витушкин
У нас много чиновников с одной извилиной: разрешают создавать обособленные поселения мигрантов, что естественно приведет к созданию анклавов. Что из этого получит страна- смотри во Франции.
Сергей Лобченко
У нас до хрена мигрантов во власти. До хрена своих продажных в коридорах власти.
Юрий Гаврилов
Вообще то на лицо крайне негативная тенденция. Власти в лице в частности премьера Мишустина и мэра Москвы Собянина кричат на всех углах что ,не хватает рабочих мест и нужны ещё мильёны трудовых мигрантов.И что им нужно создать все условия для работы и проживания.Странно всё это. Ввозятся всё новые мигранты ,в основном со Средней Азии и на этом фоне резко сокращается численность коренных народов России и прежде всего русского ,примерно на население одного среднего губернского центра в год. Волей -не волей приходишь к мысли ,что происходит замена населения России на басмачей, и прямо на наших глазах. вопрос : для чего. Нельзя забывать ,что в 90 ых годах в среднеазиатских республиках(и не только там) русские оказавшиеся там волею судьбы вырезались в массовом количестве,подвергались мучениям и изнасилованиям ,в том числе и дети.По причине ,якобы того,что были виноваты во всех бедах тамошнего населения. Теперь там русских практически нет,никто им не мешает строить рай ,но ,вот ,не смогли и прутся в ту же Россию ,к тем же русским.Кто даст гарантию ,что в один ,не очень прекрасный момент ,они сочтут русских вновь виноватыми в своих бедах и не начнут уже в России вырезать остатки русских?
Сергей Лобченко
Пора прекращать строить в резиновой москве, они там совсем зажрались... Не хватает рабочих? Значит строить нужно тех городах где нет работы, а рабочие есть.
Евгений Евстифеев
При СССР все нации до горбача были дружны ,такого вообще не было,как сегодня .Была свобода во всем ,особенно в трудоустройстве с предоставлением жилья
Наталья Ефимова (Вишнёва)
В чём вопрос?!!! Уничтожаем все диаспоры, для всех вопросов есть МИД, и отправляем всех по своим республикам и пусть они там молчат сколько хотят, дома это их права, а тут они в гостях и вести себя обязаны тихо!!!
Андрей Павлов
Охренел в пень! Да, а что это за "федерация мигрантов"? "ФЕДЕРА́ЦИЯ (лат. federatio, букв. – объединение, союз), государство, составными частями которого являются относительно самостоятельные гос. образования." (из энциклопедии). То есть эта хрень, федерация мигрантов, уже государство в государстве? Наверху чем думают, интересно? Примеры Франции с Германией не вдохновляют? Да разогнать ее к едрене матери! Есть работодатель, он набрал мигрантов на работу, отработали - отправил назад. Все. Какое, к лешему, объединение мигрантов, какая, на ..., федерация? Кстати, а федерации русских у нас нет? Пора организовать.
Юра Терских
Натворил бед в России к стенке и лоб зеленкой
Александр Еньшин
Президент ,по сути, враждебного России объединения! требует молчать!!! Выслать его нахрен, или повесить!
Владимир Петров
Нужна свободная продажа оружия. Гости были бы скромнее перед лицом отцов и мужей. А вообще мигранты – главный ресурс коррупции: работают за полцены, бабло – коррупционерам.
Юрий Бакулин
Значит нужно их "учить" молча, пока сами не завоют вместе с президентом Федерации мигрантов. Спокойные мигранты живут как люди, не жалуются, а буйных надо успокаивать - все логично.
Наталья Петрунина
А не депортировать ли самого президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова . Нашелся неприкасаемый. есть еще вариант гетто
Алексей Смирнов
А с чего взял автор, что в СССР правоохранительным органам было какое то дело до нацменов? Их сажали пачками за любые преступления. Бред какой то.
Санек Совков Совков
НАКОЛ ЭТОГО ПЕДЕРАСТА ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ !! И ХАЙ СССУКА МОЛЧИТ НА КОЛУ !! МРАЗЬ !!!

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