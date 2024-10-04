Сестра Джексона заявила о его убийстве: «Майкл говорил мне, что они собираются покончить с ним»

У Майкла Джексона есть сестра Ла Тойя, ставшая не столько знаменитой как ее родственник, однако, после смерти мужчины ее начали узнавать гораздо чаще, ведь девушка посещала различные интервью и ТВ, желая донести публике правду с экранов.