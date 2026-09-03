Большая или маленькая: ученые выяснили, какую грудь мужчины и женщины считают самой привлекательной

Об этом задумывался каждый из нас хотя бы раз в жизни. фото: Navistock/Shutterstock/Fotodom.ruЧтобы наконец поставить точку в вопросе наиболее привлекательного размера груди, ученые из Университета Пассо-Фунду решили провести опрос на тему того, какие пропорции женской груди можно назвать притягательными.