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Медведев о Семаке: «Контракт с «Зенитом» будет действовать до конца сезона‑2029/30. Повторяю специально для уважаемого Петржелы» 

«Глубокоуважаемый в «Зените» Властимил Петржела, похоже, не прочитал, либо не понял ни в первый раз, ни во второй раз.

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