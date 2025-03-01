Бывший гендиректор «Крыльев Советов» Андреев улетел в Латвию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бывший генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев улетел в Ригу для того, чтобы навестить родителей и заняться рабочей визой при необходимости.
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