Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Бывший гендиректор «Крыльев Советов» Андреев улетел в Латвию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бывший генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев улетел в Ригу для того, чтобы навестить родителей и заняться рабочей визой при необходимости.

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