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Правительство России выделит 157 миллионов на покупку инструментов в музыкальную школу в Перми

Правительство России выделит 157 миллионов на покупку инструментов в музыкальную школу в Перми

В учреждении планируется обучать 280 юных пермяков по 21 направлению.Правительство России выделит 157 миллионов рублей на оснащение Пермской краевой специальной музыкальной школы музыкальными инструментами.

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