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Регионы России

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В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело о халатности после схода лавины

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело о халатности после схода лавины

Инцидент произошёл вечером 6 сентября в Безенгийском ущелье, на маршруте в районе горы Мижирги. По данным МЧС, в зоне схода снега оказалась туристическая группа из 15 человек.

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