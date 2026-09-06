В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело о халатности после схода лавины

Инцидент произошёл вечером 6 сентября в Безенгийском ущелье, на маршруте в районе горы Мижирги. По данным МЧС, в зоне схода снега оказалась туристическая группа из 15 человек.
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