В Тюмени открылась выставка ямальских художников

Персональная выставка «Ямал — творческий диалог» открылась в Тюменском драматическом театре. На ней до конца года тюменцы смогут увидеть картины художников из Уренгоя Василия и Анны Краснобородкиных, сообщил telegram-канал администрации Пуровского района.