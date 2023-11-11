В Тюмени открылась выставка ямальских художников

Персональная выставка «Ямал — творческий диалог» открылась в Тюменском драматическом театре. На ней до конца года тюменцы смогут увидеть картины художников из Уренгоя Василия и Анны Краснобородкиных, сообщил telegram-канал администрации Пуровского района.
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