Участники велопробега прибыли на железнодорожный вокзал Свой облик Новоаннинский вокзал сохранил на протяжении 150 лет.
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Участники велопробега прибыли на железнодорожный вокзал Свой облик Новоаннинский вокзал сохранил на протяжении 150 лет.