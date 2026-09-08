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Китайский автопром в кризисе: продажи упали на 24%, экспорт вырос на 78%

Китайский автопром в кризисе: продажи упали на 24%, экспорт вырос на 78%

ПЕКИН (ИА Реалист). Китайский авторынок продолжает сжиматься: в августе розничные продажи легковых автомобилей упали на 24% до 1,54 млн единиц.

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