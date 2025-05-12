GTA от авторов Genshin Impact, оценки Doom: The Dark Ages, воскрешение Deadlock…

Диски с Death Stranding 2: On the Beach отправились в печать, финальные обзоры DOOM: The Dark Ages, окончательная цена Borderlands 4 неизвестна даже Рэнди Питчфорду, Zenless Zone Zero не оправдала ожиданий HoYoverse, основатель студии Sandfall Interactive Гийом Брош дал интервью The Washington Post, для Deadlock вышло крупное обновление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)