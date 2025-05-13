Открыта регистрация на XX Юбилейную международную конференцию ВСС

Открыта регистрация на XX Юбилейную международную конференцию по страхованию (Russian Insurance Summit 2025) «Конференция ВСС-2025: Устойчивый рост – миссия выполнима», организуемую Всероссийским союзом страховщиков (ВСС).
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