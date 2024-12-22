Dongfeng-Nissan раскрыл гигантский пикап с 3,0-литровым дизелем

Пресс-служба китайской компании поделилась фотографиями и подробностями о проекте Z9. Речь идёт о полноразмерном рамном пикапе длиной 5,5 метра с четырёхдверной кабиной и 1,6-метровой грузовой платформой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии