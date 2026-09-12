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Культуромания

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В Тюмени пройдет фестиваль «Сказы-несказы Петра Городцова»

В Тюмени пройдет фестиваль «Сказы-несказы Петра Городцова»

25 октября в Тюмени состоится региональный фестиваль «Сказы-несказы Петра Городцова». Мероприятие приурочено к 440-летию города, Году единства народов России и 120-летию начала этнографических работ в Тюменской области.

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