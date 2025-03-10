Как в ХМАО модернизируют электросетевой комплекс городов

Энергетики продолжают работы в рамках инвестиционной программы на 2023-2027 гг. Так, в Мегионе, Лангепасе, Когалыме, Покачах и Излучинске появляются новые объекты энергетической инфраструктуры и десятки километров воздушных и кабельных линий.