Как в ХМАО модернизируют электросетевой комплекс городов

Энергетики продолжают работы в рамках инвестиционной программы на 2023-2027 гг. Так, в Мегионе, Лангепасе, Когалыме, Покачах и Излучинске появляются новые объекты энергетической инфраструктуры и десятки километров воздушных и кабельных линий.
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