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Москву признали «экономически эффективным медведем»

Москву признали «экономически эффективным медведем»

Столичная агломерация возглавила рейтинг по масштабу экономики.В Институте территориального планирования «Урбаника» выяснили, что Москва дает 62,1 трлн рублей валового городского продукта — больше, чем остальные семь ведущих агломераций.

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