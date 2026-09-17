FT: Европе грозит дефицит картофеля

Европа столкнётся с дефицитом картофеля и ростом цен на него после летних волн жары, которые, согласно анализу, привели к потере почти 7 миллионов тонн урожая, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).