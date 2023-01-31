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Алеку Болдуину грозит до полутора лет тюрьмы за непредумышленное убийство

Алеку Болдуину грозит до полутора лет тюрьмы за непредумышленное убийство

Американскому киноактеру Алеку Болдуину предъявили формальное обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, на съемках фильма «Ржавчина», за что ему грозит до полутора лет тюрьмы, – пишет во вторник, 31 января, издание Page Six.

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