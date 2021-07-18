В распоряжение некоммерческих организаций Forbidden Stories и Amnesty International поступила информация о том, что программа израильской фирмы NSO Group использовалась для слежки за журналистами, оппозиционерами и активистами по всему миру.
В распоряжение некоммерческих организаций Forbidden Stories и Amnesty International поступила информация о том, что программа израильской фирмы NSO Group использовалась для слежки за журналистами, оппозиционерами и активистами по всему миру.
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