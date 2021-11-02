Я сплю с замужними женщинами

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаЯ сплю с замужними женщинами Я никогда не испытывал проблем с противоположным полом. Девушки всегда обращали на меня повышенное внимание.Вернуться к статье568НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВасилий БоксеровНарвёшься один раз на волосатый ... и тебя прикончат....А2Александр 24Секс с замужней женщиной - самый безопасный секс в мире!ААлександрС замужними женщинами секс всегда качественнее, замужние для того и изменяют.Элина МорозоваВот и вся мужская "солидарность". Позорище. Да еще этим гордится и хвалиться? Тетки его наверное из рук в руки передавали, как переходящий вымпел. Дядька всем давалка,б/у на подсосе)))А2Александр 24Да нет. Позорище - это то,что по статистике 70% женщин изменяют своим мужьям ( и это со слов самих женщин,а сколько уж на самом деле -у-у-у-! ). А мужик.... А что мужик? Дают - бери,бьют-беги. Какое тут позорище?Элина МорозоваОткуда такая статистика? Из воспаленных больных мужских мозгов? Мужчины по себе судят?А2Александр 24"По статистическим данным от 26% до 70% в парах присутствует женская измена." Такова действительность. Однако если конкретно у Вас спросить,то Вы,конечно, окажетесь абсолютно невинной овечкой,никогда не изменявшей мужу. Так и остальные бабоньки - херувимчики,да и только. А статистика собрана из тех голосов женщин,которые не постеснялись признаться в адюльтере. ( Вы,и Ваши друзья,знакомые,родные в эту статистику,как я уже отметил,конечно,не "входите." )Элина МорозоваГде вы взяли такую статистику? И да. Я старомодна в этих вопросах. И не только для женщин не допускаю измены, но и для мужчин тоже. Потому и развелась с БМ. Не оправдал доверия, предал. Это еще и к вопросу почему чаще женщины подают на развод.Вера ФедороваТо есть, Ваша статистика основана на каких-то голосах?! И Вы теперь озвучиваете и разносите эту невообразимую чушь? Боже ж ты мой... И, да, как я поняла, Вы не против,что Ваша жена далеко не херувимчик, и тоже с удовольствием пользуется услугами самцов-жигало? Класс!Vиктор ГулякаПарадокс, но он не лукавит. Именно так оно и есть - мои наблюдения. Ни одна замужняя дама из моего окружения не сказала категорически НЕТ! Было бы желание.А2Александр 24А Вы думали на чём основывается статистика?А2Александр 24Мы с женой сейчас уже старые насчёт измен,а что было в молодости - не знаю и никогда не хотел знать,дабы не пришлось принять катастрофического решения,так как всегда любил жену. ( Подозрения были,но я никогда их не пытался превратить в доказательства,поэтому счастливо и живём с женой 47-й год. Было,не было -Господь рассудит.)Вера ФедороваХм...надо же, какое у Вас окружение... Знаете, у нас есть большая компания порядка 30 человек, с которой мы периодически встречаемся много лет. Это и многодневные походы, и корпоративы, и отмечание различных праздников с ночевками и т.п. Так вот ни у кого из нас никогда не было никаких поползновений- всё кристально чисто, на абсолютном доверии.Элина МорозоваКогда мужчины делают такие категоричные заявления, то у меня тоже сразу возникает мысль, в каком же окружении они живут?А2Александр 24Извините,что влез в Вашу дискуссию. Вы с Вашим окружением стали почти родными,а с родными не спят. Мы,например,в молодости в свои многодневные мотопробеги всегда брали каждый раз новеньких девчонок из заводского общежития. Ну,а там уж,как получится. Так что Ваш пример не совсем доказателен.Вера ФедороваТо есть, Вы все 47 лет поддерживаете секс с замужней женщиной (не Вашей женой), значит, знаете, о чём говорите? И в то же время, если Ваша жена пользовалась бы услугами самца, считаете это катастрофой? Как-то не могу уловить логику... Про статистику подобного рода не слышала.Вера ФедороваАга, ещё и статистика какая-то появляется)).А2Александр 24Где это Вы прочитали,что я 47 лет поддерживаю секс с какой-то посторонней замужней женщиной? Я говорил о счастливой жизни с женой. Что-то Вы нагородили непонятного. И,конечно я бы считал катастрофой,если бы жена,как Вы выразились,пользовалась услугами какого-то самца. Чего в этом странного? И логика здесь проста - если бы Вы пользовались услугами самца,то мне было бы абсолютно это до лампочки,а жена-это другое.Вера ФедороваДа, возможно, и не доказателен такой пример. Но у меня нет других примеров, я как-то не представляю, чтобы мне прохожий на улице предложил секс)). Или, например, мало знакомый мужчина...Это уже смахивает как-то на другое.Вера ФедороваОппа! А как же Ваши слова: "Секс с замужней женщиной - самый безопасный секс в мире!... С замужними женщинами секс всегда качественнее, замужние для того и изменяют" Это откуда у Вас такие познания?! Это первое. А потом, удивительно, но Вы признаёте, простите, что в браке с женой у Вас недостаточно качественный секс, поэтому, как Вы пишите, "замужние и изменяют".Элина МорозоваПока еще никто не дал достоверную ссылку, откуда ноги растут у таких недостоверных утверждений и статистики.Вера ФедороваВот поэтому я и прошу всегда, чтобы была ссылка на первоисточник. А на такие абсурдные утверждения, конечно, не может быть никакого объяснения. Разве что на каком-нибудь сайте в результате какого-нибудь опроса из 5-10 человек сделан исторический вывод😀.А2Александр 24Откуда Вы берёте слова,которых я никогда не говорил? " С замужними женщинами секс всегда качественнее, замужние для того и изменяют" - это разве мои слова?"....что в браке с женой у Вас недостаточно качественный секс,..." А это откуда? ".....как Вы пишите, "замужние и изменяют". Вы меня с кем-то явно спутали. Я писал только,что с замужними секс безопасней и разве это не так? А мои познания начинались более 50 лет назад,а Вы всё пытаетесь мне привязать сегодняшнее время.Элина МорозоваНет такой статистики, потому и ссылок не дают. Это только либо выдумки, либо человек реально живет а каком то маргинальном окружении.Вера ФедороваДа, я, наверное, некоторые фразы попутала с Александром, у вас с ним несколько схожие аватарки, простите. Но и Ваши, ещё раз перечитав, меня несколько удивляют. Например, "А что мужик? Дают - бери,бьют-беги. Какое тут позорище?" Неужели? Опять же, возникает закономерный вопрос и в отношении Вас: " И Вы берёте, когда предлагают?" И что по Вашей статистике большинство женщин не херувимчики, тоже нормально? И у Вас есть доказательства?!Вера ФедороваЭлина, нет, конечно, никакой такой статистики. И вот тем и удивительны рассуждения, даже нет, утверждения некоторых здесь мужчин о том, что большинство женщин падки на случайный беспорядочный секс. Гадко это и мерзко. И, главное, когда начинаешь всё-таки, что-то уточнять, так выясняется, что сами-то они ни-ни, у самих-то у них жёны ни-ни. Фу.Элина МорозоваСогласна. Фууу))))А2Александр 24Доказательств женских измен тьма-тьмущая! Но не выкладывать же их в интернет. Да и было это много-много лет назад,когда ещё работал на заводе. Женщины,работавшие во вторую и в ночную смены,изменяли ВСЕ! ( кладовщицы,контролёры,крановщицы,дефектовщицы,вахтёры,лаборантки и т.п. )А2Александр 24А наберите "Статистика женских измен" - может быть что-нибудь и прочитаете. А то у вас с Элиной только: " Кукушка хвалит петуха,за то,что хвалит он кукушку." Думается,в дискуссии не обязательно друг другу плюсики ставить.Вера ФедороваЧтобы утверждать, что ВСЕ изменяли, нужно самому лично участвовать в этом празднике жизни. Или Вы со свечкой стояли?))) Или Вы опять же про "тьму-тьмущую" слышали с чьих-то слов, и это стало достоверной информацией? Это, знаете, как говорить, что все мужики козлы. Я почему-то от Вас этого не ожидала. А про плюсики, это элементарно. Я ставлю плюсы тому, с чьим мнением согласна. Вам, кстати, я тоже часто их ставлю, хотя, сегодня Вами удивлена.А2Александр 24" И Вы берёте, когда предлагают?" Каюсь,до свадьбы было,но немного ( шесть лет обучения на "вечернем" не очень способствовали регулярному сексу),в том числе с замужними женщинами, и за это я им очень и очень благодарен. После свадьбы были только две случайные разовые встречи,о которых я до сих пор глубоко жалею. ( Надеюсь,что жена не прочитает эти строчки ). Так что, я совсем не из породы "блядунов" и никогда не оправдывал и не любил мужиков -изменщиков. ( Тем более,дочь развелась именно по этой причине)А2Александр 24Своих кладовщиц - да,заставал прямо в кладовке с пожарными (на заводе была своя пожарная часть ). Об остальных,конечно,по рассказам. А почему это мне надо было не верить своим приятелям? Да и зачем им врать? Цену набивать? Так я,проработав с ними много лет,и так знал им цену.ААлександрДоказательства женских измен ещё то что 25% отцов воспитывают не своих детей. Ещё передача ДНК есть и другие судебные дела об оспаривании отцовства. Это каждый день на всех каналах, так же на форумах.А2Александр 24Бесполезно что-то кому-то доказывать. Здесь на этом сайте одни только невинные,преданные только мужу девоньки. Да и их окружение такое же. Мужу изменить? Да такого никогда в принципе не бывает - это всё происки мужиков.ААлександрЭто закон природы, большинство замужних изменяют если видят самца сильнее и умнее, она не может идти против инстинкта. Надеется что муж не узнает, но это легко узнать.ААлександрА может они просто незамужние разведнёнки))))Вера Федорова"Здесь на этом сайте одни только невинные,преданные только мужу девоньки. " Вам, Александр, этого никогда не понять, поскольку Вам неведомы такие понятия как верность, преданность и надёжность. Если Вы позволили себе "после свадьбы две случайные разовые встречи", это уже измена, как не крути. Видите, Вы даже допустить не можете, что бывает иначе.Vиктор ГулякаЗачем же так прямолинейно - гадить в собственном палисаднике?! Жены друзей - табу, но есть те, к мужьям которых отношения не имеешь. Именно о них речь и веду.Вера ФедороваАа...понятно. Хотя, я даже как-то не могу себе представить такую ситуацию, чтобы лечь в постель с не близким тебе человеком. Если только под глубоким наркозом.Вера ФедороваНу, во-первых, в плане чистоплотности замужние тоже бывают разными. К иным и через порог не перешагнуть. А, во-вторых, понятие чистоты у всех разное.Вера ФедороваНасчёт физической чистоты замужних, это, конечно, глубокое заблуждение. Все женщины разные. Простите, а для Вас только это важно?ААлександрМолодец, доброе нужное дело делает.Павел КПареньку еще предстоит посмотреть, как ...будет выкручиваться... Возможно в полете с этажа, возможно с поломанными ногами, возможно с оторванными яйцами. Вот это будет адреналин. На всю оставшуюся жизнь запомнит. :)А2Александр 24А кто знает,что это за паренёк? Может быть он и сам кому хочешь яйца оторвёт,поэтому и не боится.Максим ШишкинНеуязвимых не бывает.)Павел КВольному воля.SamariumСамое главное преимущество секса с замужней в том, что она ни на что не претендует.... секс в своем чистом виде и ничего кроме этого...Элина МорозоваДа. Очень тонкий расчет. Именно поэтому на СЗ есть достаточно многочисленная категория мужчин, которые ищут именно замужних женщин.Максим ШишкинТы - не самец. Ты - пид.р. Причем конченый. Искренне желаю тебе, урод, попасться и на кукан к какому-нибудь жесткому челу присесть. Чтоб тебя, мразь, в ж.пу отымели и дали понять, что такое хорошо, и что такое - плохо.Вера ФедороваТаких людей, с отсутствием стойких моральных ценностей и пренебрежением духовными нормами, предостаточно. Его ничто не остановит, пока кто-нибудь ему не выпишет таких люлей, что он навсегда забудет про "запретный плод". Да тот плод ему уже и не потребуется...ААлександрВы так все злобно выглядите как будто завидуете, поэтому и отрицаете женские измены. :)Вера ФедороваРазве я где-то написала, что отрицаю женские измены?! Хм... Выглядим злобно для кого? 😊 И завидуем кому? 😏ААлександрВы с Элиной отрицаете очевидное, но сами задаёте много глупых вопросов, на которые сами не можете ответить. Вам Александр 24 подробно всё объяснил. Я с ним согласен, поэтому добавить нечего. Ведёте себя как невинные овечки.))))Вера ФедороваСпасибо за невинных овечек😊Михаил_Вспомнилась поговорка: "Свинья грязи найдёт" :) .АМАлиса МайскаяБедняга-автор... Сильнейший страх близости компенсирует сексуальной зависимостью. Проблемы у мужика серьезные.Комментировать
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