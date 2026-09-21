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ТАСС

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Зюганов раскрыл, когда депутаты нового созыва встретятся с президентом

Зюганов раскрыл, когда депутаты нового созыва встретятся с президентом

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность в скорой встрече избранных в новый созыв Госдумы депутатов с президентом РФ Владимиром Путиным.

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