Зюганов раскрыл, когда депутаты нового созыва встретятся с президентом

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность в скорой встрече избранных в новый созыв Госдумы депутатов с президентом РФ Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым