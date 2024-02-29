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  • Андрей Алферов
    Неужели сложно понять, что с нами ведут войну США и их приспешники из НАТО, но пока руками украинцев? Неужели не видн...Симоньян опублико...
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Военный аналитик рассказал, как США пострадали от своих же санкций

Военный аналитик рассказал, как США пострадали от своих же санкций

США по направлению создания малых разведывательных беспилотников стали жертвой собственных санкций, фактически заблокировав для Пентагона возможный импорт соответствующих систем из Китая, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий специалист в области БПЛА Денис Федутинов.

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