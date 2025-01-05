НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

Бублик о допинг-скандалах Синнера и Швентек: «Случайности не случайны, нет дыма без огня, на воре и шапка горит»

Бублик о допинг-скандалах Синнера и Швентек: «Случайности не случайны, нет дыма без огня, на воре и шапка горит»

– Твое мнение по ситуации с Янником Синнером и Игой Швентек? Веришь, что это случайность? И почему это происходит с лидерами? – В мультфильме «Кунг‑фу Панда» мастер Угвэй говорил: «Случайности не случайны».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх