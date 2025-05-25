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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ролан Гаррос. 1-й круг. Соболенко сыграет с Рахимовой, Павлюченкова – с Циньвэнь Чжэн, Блинкова – с Векич, Шнайдер – с Соболевой, Потапова – с Носковой

Диана Шнайдер сыграет с Анастасией Соболевой, Анастасия Павлюченкова – с Циньвэнь Чжэн. Анна Блинкова поборется с Донной Векич, Анастасия Потапова – с Линдой Носковой.

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