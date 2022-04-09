Что изменится в Узбекистане с 1 сентября?

Согласно Указу Президента, в целях направления системы выплаты пособий на развитие потенциала детей и сокращение бедности путем повышения эффективности системы поддержки семей, воспитывающих детей, усиления материального обеспечения семей, нуждающихся в социальной защите и поддержке, внедрения общепризнанных международных стандартов и автоматизированных прозрачных электронных механизмов оценки при выявлении нуждающихся семей начиная с 1 сентября 2021 года: - вводится детское пособие малообеспеченным семьям вместо пособия для семей с детьми до 14 лет и пособия по уходу за ребенком до достижения им двух лет.