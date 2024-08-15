В России назвали способ торговать с Китаем в обход санкций

В борьбе с проблемами в расчетах между РФ и Китаем, возникающими из-за рисков вторичных санкций США, может помочь использование оншорного юаня, который, в отличие от офшорного, торгуется только на территории КНР.
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