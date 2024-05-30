📌Расписание богослужений в городе Новоаннинский с 27 мая по 2 июня 2024 года. Седмица 3-я по Пасхе. Пресс-служба Новоаннинского благочиния.
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📌Расписание богослужений в городе Новоаннинский с 27 мая по 2 июня 2024 года. Седмица 3-я по Пасхе. Пресс-служба Новоаннинского благочиния.